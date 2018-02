Raid di furti in appartamento, banditi entrano in casa e fuggono con il bottino

JESI - Continua l'ondata di furti in tutto il territorio. Solo nella notte tra mercoledì e giovedì' sono stati due i colpi messi a segno dai banditi, in altrettanti appartamenti nella zona dei giardini pubblici. Nel primo i ladri sono riusciti a fuggire con circa 3mila euro in contanti, mentre è di 2mila euro il bottino del secondo colpo.

Altri furti sono stati tentati nella zona di Pianello, ma per fortuna con un esito negativo. Sul fatto stanno indagando i Carabinieri di Jesi che dovranno dare un volto ai responsabili.