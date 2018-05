Ladri scatenati in appartamenti e villette, città sotto assedio

Via Mastro Marino a Fabriano sotto assedio con almeno tre furti registrati in altrettante abitazioni negli ultimi giorni. Sabato sera, 26 maggio, una villetta e un appartamento nello stesso edificio sono state visitate dai ladri che, prima di entrare in azione, hanno mandato in black out la zona per poter agire indisturbati. Sottratti gioielli e denaro per un totale di circa 5mila euro.

I cittadini chiedono un potenziamento dei controlli nella zona. Circa due settimane fa, sempre nella stessa via, i ladri avevano violato un altro appartamento scavalcando un balcone e, dopo aver forzato una finestra, sono penentrati all'interno e scappati con un computer portatile.