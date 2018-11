«Le perle portano sfortuna, rubate solo l'oro»

Due appartamenti svaligiati in un palazzo di via De Gasperi. Con i ladri ad arraffare tutto l'oro disponibile in casa ma lasciando sul posto monili con perle. Il motivo è del tutto scaramantico: si dice che se rubate, le perle, si vendichino sugli autori. Meglio non peccare d'ingordigia. E ci si può accontentare dell'oro, no?

Ad ogni modo, i ladri hanno agito mercoledì mattina (il 31 ottobre) facendo largo nelle case dopo aver forzato porte blindate con martello e piede di porco. Al rientro i proprietari hanno trovato tutto le case a soqquadro. Indagano i carabinieri.