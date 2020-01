Si chiudono in casa e rubano oro e denaro, è ancora caccia ai banditi

Altro giro, altro raid di furti al Varano. I banditi sono tornait a colpire nel quartiere, precisamente in via la Croce, nella zona dell'incrocio che porta sulla provinciale dle Conero. A dare la notizia è il Corriere Adriatico.

Ad accorgergi del furto è stato il proprietario di casa che una volta rientrato ha scoperto che la porta d'ingresso era chiusa dall'interno. Si, perchè i banditi per avere il tempo necessario in caso di fuga anticipata, si erano chiusi dentro riuscendo con calma a rubare oro e denaro. In zona nessuno si è accorto del colpo, nè sono state viste persone sospette aggirarsi nel quartiere. Sulla vicenda indaga la polizia.