Da Collemarino a Torrette, raffica di furti: presi di mira i garage

E' allarme in alcuni quartieri del capoluogo, dove ormai da tempo bande di malviventi hanno messo sotto assedio intere zone, soprattutto nelle ore notturne. Nel mirino garage e cantine, dove i banditi sono riusciti a rubare di tutto: dalle auto alle moto fino ai prodotti per la casa. A dare la notizia Il Corriere Adriatico.

A Sappanico alcune famiglie sono riuscite ad organizzarsi con la vigilanza privata, che ogni notte perlustra la zona per evitare altri colpi. Una misura certamente utile ma che non ha scoraggiato i malviventi, che hanno comunque provato ad entrare in una villetta, già presa di mira lo scorso dicembre. Per i residenti si tratta di un vero e proprio assedio: «Hanno cercato di derubarmi per la seconda volta - afferma il proprietario della villetta - ma per fortuna un vicino ha dato l'allarme e li ha fatti fuggire. Le frazioni purtroppo non sono controllate, come faccio a sentirmi tranquillo?».

Due settimane prima infatti i banditi erano riusciti ad entrare nella sua casa. Dopo aver rotto una finestra avevano fatto razzia di gioielli per un valore di oltre duemila euro. Altri colpi sono statti messi a segno nelle scorse ore anche a Torrette e Collemarino, dove i ladri hanno svaligiato una serie di garage e cantine. Il bottino? Di tutto, tra veicoli, console per videogiochi, televisori e prodotti per la casa.