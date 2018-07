Città bersagliata dai ladri, raffica di furti in casa: è allarme tra i residenti

I ladri hanno scelto, quest’estate la città dei furti in abitazione è Camerano. Nei giorni scorsi il centro e la periferia sono stati bersagliati dai topi d’appartamento che hanno razziato case temporaneamente disabitate, non sempre in zone isolate e anche in pieno giorno. L’allarme è scattato e il livello di allerta è massimo.

Tre tentativi di furto si sono registrati nelle ultime ore alle porte di Camerano, diversi invece sono andati a segno nei giorni scorsi nella centralissima via Don Minzoni e nelle immediate vicinanze. I sospetti di alcuni cittadini si sono concentrati su una coppia di motociclisti che negli ultimi giorni è stata avvistata proprio in quelle zone a bordo di una moto Honda, con il volto coperto dai caschi e con lo zaino in spalla. La segnalazione però è al vaglio dei carabinieri che hanno ricevuto già diverse denunce per furti di contanti e gioielli. Tentativi di furto si sono registrati anche in riviera, nella zona di Numana, ma non sono andati a buon fine forse per l'elevata presenza di turisti che anima la città anche nelle ore serali.