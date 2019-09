Imbocca la rampa contromano, paura sull'Asse: frontale sfiorato sotto il temporale

In contromano sotto il diluvio, paura sull’Asse nord-sud dove questa mattina si è sfiorato un brutto incidente a causa della manovra errata del conducente di un furgone bianco, di proprietà di una ditta di Castelfidardo.

L’uomo, forse tratto in inganno dalla scarsa visibilità per il temporale che si è abbattuto sul capoluogo, nel tentativo di entrare nell’Asse ha imboccato nel senso sbagliato la rampa in corrispondenza dell’uscita Università. Per poco non si è scontrato con un’auto e un autobus che stavano sopraggiungendo in quel momento. Il conducente del furgone ha pensato bene di fare inversione a U sulla rampa e tornare da dov’era venuto.

Non è la prima volta che gli automobilisti tentano di imboccare l’Asse dal verso sbagliato, sempre su quella rampa pericolosa: colpa della distrazione, ma forse anche di una segnaletica che potrebbe essere resa maggiormente visibile.