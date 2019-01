Furgone prende fuoco mentre percorre la A14, traffico parallizzato

Alle 13,15 circa, i vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti lungo la A14 direzione nord al km 214 + 700, tra le uscite di Ancona Sud e Ancona Nord per un furgone a fuoco. Per cause in fase di accertamento, ha preso fuoco un furgone alimentato a gas metano in transito, senza che, per fortuna, venissero coinvolti i conducenti del mezzo. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i resti dell'automezzo. La corsia nord è rimasta completamente chiusa al traffico per 20 minuti.

