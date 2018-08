Risucchiati dalle acque di Torrette, sabato i funerali di John e Kennedy

Una tragedia immane, che ancora lascia sconvolto un intero paese. La morte di John e Kennedy non sarà facile da dimenticare. Quel giorno maledetto, quando i due ragazzi si immersero nelle acque di Torrette per venire poi risucchiati e ritrovati solamente la mattina successiva.

I funerali di John Oseghale e Kennedy Isidohemen si terranno domani sabato 25 agosto 2018 alle ore 11.00 presso il cimitero comunale di Monsano (AN). La funzione sarà celebrata dal pastore della Chiesa Evangelica di Chiaravalle. Presenzieranno al rito Roberto Campelli, Sindaco del Comune di Monsano; i delegati dell’Ambasciata nigeriana in Italia; il Dott. Michele Basilicati della Prefettura di Ancona. «La Vivere Verde Onlus Coop. Soc - si legge in una nota - si unisce al dolore di familiari e amici di John e Kennedy rinnovando le sue più sentite condoglianze. A chiunque volesse partecipare alla funzione funebre consigliamo di raggiungere il cimitero di Monsano almeno 15 minuti prima».