Morta nell'incidente stradale sulla Statale 16, fissati i funerali dopo il saluto alla camera ardente

Oggi è stato il giorno del saluto di amici e parenti alla camera ardente all'obitorio dell'ospedale di Torrette per Manuela Discepoli, la mamma 43enne morta giovedì scorso a seguito di un incidente stradale in cui la donna, che guidava con a bordo i suoi 3 figli, si è schiantata frontalmente contro un'altra auto che viaggiava sulla corsia opposta in direzione Loreto.

I funerali sono stati fissati per domani alle 15 a Loreto alla chiesa Sant'Anna dei greci, vicino alla nota pasticceria Picchio.