Lutto, fissati i funerali di Riccardo Cesini

Sono stati fissati i funerali di Riccardo Cesini, il campione di vela d’altura ed ex capitano della squadra di pallanuoto della Vela Ancona, morto domenica scorsa in Liguria mentre stava assistendo un amico che partecipava ad una gara podistica. La salma dovrebbe rientrare direttamente domani, mercoledì 28 marzo, per la celebrazione delle esequie. Il feretro sarà portato ad Ancona per cui, salvo imprevisti dell'ultima ora, il rito funebre si terrà a partire dalle 15 alla Sala del Commiato del cimitero di Tavernelle con rito civile.

L'annuncio della tragedia è arrivato ad Ancona tramite qualche messaggio whatsapp. Dall'incredulità presto si è passati alla triste conferma in un tam tam social che ha fatto il giro del capoluogo.