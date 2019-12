Addio all’avvocato Gnemmi, stroncato da un malore in studio: fissati i funerali

Saranno celebrati lunedì 30 dicembre i funerali di Paolo Gnemmi, l’avvocato stroncato da un malore ieri nel suo studio ad Ancona. La cerimonia si terrà alle 15,30 alla chiesa di San Paolo a Valle Miano. Da domani mattina (ore 9) sarà possibile rendere l’ultimo saluto a Paolo Gnemmi presso la camera mortuaria dell’ospedale di Torrette.

Il legale, molto conosciuto in città, era specializzato in diritto civile e in carriera si è occupato principalmente di diritto del lavoro e matrimoni. A trovare il suo corpo senza vita sono stati i colleghi dello studio legale Boscarato, dove Gnemmi prestava servizio. “





