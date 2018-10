Emma, finalmente il funerale a tre mesi dall’omicidio

Nella tragica storia di Emma Grilli, l’85enne uccisa a Chiaravalle lo scorso 17 luglio e per il cui omicidio è in carcere in custodia cautelare il presunto killer Maurizio Marinangeli, mancava un momento che molti in paese attendevano: i funerali. A quasi tre mesi dal delitto la salma è stata dissequestrata dalla Procura e riconsegnata ai famigliari che ora potranno dare all’anziana l’ultimo saluto.

La funzione religiosa è stata fissata per oggi alle 15.30 alla chiesa di Santa Maria in Castagnola. Un delitto che ha scosso l’intera comunità. La donna era stata trovata dal marito Alfio Vichi priva di vita nel loro appartamento di via Verdi. Secondo le indagini dei carabinieri l’autore sarebbe proprio Marinangeli, 57enne affetto da ludopatia alla ricerca di soldi facili per dare sfogo alla sua pulsione per il gioco d’azzardo.