La città piange il custode del suo monumento più caratteristico

Si è spento all'età di 71 anni Francesco Benedettelli, storico custode della Mole Vanvitelliana. Dopo aver lavorato in Guardia di Finanza era andato in pensione sd aveva iniziato a occuparsi delle aperture e chiudure del Lazzaretto. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 13 ottobre, alla chiesa del Sacro Cuore alle 15. Su Facebook il ricordo commosso dell'assessore alla Cultura del Comune di Ancona, Paolo Marasca.

«Rustico eri rustico, diciamolo - ha scritto Marasca - Alla maniera tua. Ma poi capace di grandi affetti, che sapevi scegliere con attenzione. Ti ho conosciuto nel 1994, quando ho iniziato a fare cose al Lazzaretto. C'erano fichi piantati nella Corte, alberi belli grossi, costruzioni di cemento da dove proiettavamo i film e iniziai con la mostra di Pazienza, e portando fusti di bevande, e spazzando in terra. Tu stavi lì da un po' già e giravi con Black, il tuo pastore belga nero nero che era buono, ma di una certa utilità nel caso di persone di cui non ti fidavi. Mi tributasti subito la tua stima, perché dicevi che io sì che lavoravo sodo, mica come certi altri. E da allora mi hai sempre mostrato affetto, anche quando sono tornato in altra veste, veste che hai sempre rispettato e che ci ha fatto incontrare di nuovo. Fino a ieri. Hai fatto la guardia a decine e decine di ragazzi come me che portavano contenuti in un posto strano, che via via ha preso sempre più forma. "Devi essere soddisfatto" mi ripetevi poco tempo fa, con il tuo sorriso da residente che ne ha viste tante. Ti dico la verità, Francesco, non abbiamo finito, anzi, e avrei tanto voluto che tu ci fossi ancora, per stupirti con l'amore che hai sempre dimostrato per la mole. Abbraccio tua moglie Daniela, un tutt'uno con te, e i tuoi figli, che ricordo piccoli giocare a tennis contro il muro della mole, nel canalone, che sembrava fossimo in un fim. alla fin fine, voglio dirtelo, noi tutti ragazzi ti volevamo bene».