Fuma uno spinello e si beve una birra, poi il malore: paura per un ragazzo

ANCONA - Aveva da poco finito di fumare uno spinello dopo aver sorseggiato una birra. Poi, entrato in auto, ha accusato un malore ed ha chiesto al suo amico alla guida di accostare. Momenti di paura quelli vissuti nella notte, intorno le 2, in piazza del Senato, a pochi metri dalla cattedrale di San Ciriaco.

A soccorrere il ragazzo, di 25 anni, sono stati gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni per fortuna sono buone e non è in pericolo di vita.