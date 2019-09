Fuma hashish in auto davanti la chiesa, scatta il controllo ed il ritiro della patente

Se ne stava li, dentro la sua auto ed in compagnia di un coetaneo, a fumare hashish davanti la chiesa di San Gaspare, ad Ancona. A finire nei guai un giovane anconetano, che ieri sera, poco dopo le 23.30, è stato fermato e perquisito dagli agenti della Squadra Volanti.

Nell'abitacolo i poliziotti hanno trovato 4 grammi di hashish ed alcune cartine necessario per il confezionamento delle sigarette. Per il giovane è quindi scattato l'immediato ritiro della patente come previsto dalla legge, avendo in quel momento l'immediata disponibilità del veicolo.