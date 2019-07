Sul bus senza maglietta, fuma e insulta: l'autista si ferma e chiama la polizia

Fumava e viaggiava senza maglietta a bordo di un autobus e quando l’autista l’ha ripreso, invitandolo a gettare la sigaretta e a ricomporsi, lui l’ha ricoperto di insulti e parolacce. E’ dovuta intervenire la polizia per riportare l’ordine.

E’ accaduto questa mattina a mezzogiorno nei pressi del centro commerciale Auchan, alla Baraccola. Le Volanti sono sopraggiunte su richiesta dell’autista del bus che ha temuto il peggio per sé e per l’incolumità dei passeggeri. Giunti sul posto, i poliziotti riconoscevano e identificavano l’uomo, un anconetano di 54 anni noto alle forze di polizia, il quale veniva subito accompagnato nell’auto di servizio e fatto rivestire. L’uomo, che ha inveito anche contro gli agenti, è stato accompagnato in questura e denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio, nonché multato per aver fumato in luogo pubblico.