Viene colpito da un fulmine mentre è a cerca di funghi, sul posto l'eliambulanza

E' stato colpito da un fulmine mentre cercava funghi a Monte Cucco. E' la brutta avventura capitata a un uomo nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 21 maggio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria per il recupero dell'uomo, i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure del caso. L'uomo è rimasto vigile e cosciente per tutta la durata dei soccorsi. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso che ha trasportato il paziente all'ospedale di Fabriano.

L'ARTICOLO DI PERUGIATODAY