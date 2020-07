Fuga di metano al distributore, la strada viene chiusa al traffico: arrivano i vigili del fuoco

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte, poco dopo le 00.30, presso il distributore di carburanti in via I Maggio per una fuoriuscita di metano. La squadra dei pompieri ha parzialmente intercettato la perdita permettendo di controllare la dispersione in aria del prodotto. Via I Maggio precauzionalmente è stata chiusa al traffico e per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento si è concluso positivamente alle prime luci dell’alba.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.