Fuga di gas, statale chiusa e treni ko: tutti gli aggiornamenti sulla viabilità

La fuga di gas dovuta al danneggiamento di una conduttura di via Flaminia ha gettato nel caos la circolazione ferroviaria e stradale. Mentre i vigili urbani e i vigili del fuoco procedevano all’evacuazione di due civici, la statale è stata chiusa precauzionalmente per oltre un’ora, il tempo necessario alle verifiche di sicurezza. Alle 14,30 dunque, stop alla circolazione tra piazza Rosselli e via Conca e traffico deviato lungo via Grotte e via Giordano Bruno. Chiuso anche il by pass della Palombella in direzione via Mattei. Tutto è tornato regolare alle 15,40: «Insieme al comando dei vigili del fuoco abbiamo deciso di effettuare queste chiusure e abbiamo sistemato anche la rottura» ha confermato l’assessore alle manutenzioni Stefano Foresi.

La linea feroviaria

Ancora a singhiozzo la circolazione ferroviaria verso nord. La rete è stata interessata da due problemi differenti. La linea tra Ancona e Falconara, è stata totalmente interrotta su richiesta dei Vigili del Fuoco in via precauzionale proprio per la fuga di gas. Lo stop è iniziato alle 14,15 ed è terminato alle 15,21. Il disservizio ha causato ritardi tra i 40 e i 60 minuti ed ha interessato 3 frecce, 2 intercity e 5 treni regionali sulla direttrice Ancona-Bologna. Un regionale è stato soppresso. Seppur riattivata però, la linea verso nord è rimasta rallentata a causa di un guasto al sistema di alimentazione della rete tra Senigallia e Montemarciano. Dalle 13 alle 17,22 i convogli hanno proceduto su un solo binario a senso unico alternato. I tecnici Rfi hanno lavorato fino a tardo pomeriggio per risolvere il problema, che in questo caso ha portato al rallentamento di 7 frecce tra Ancona e Rimini con ritardi fino a 70 minuti, 4 intercity con ritardi fino a 90 minuti e 12 regionali con ritardi fino a 60 minuti. 4 treni regionali sono stati cancellati. Il servizio sta tornando alla normalità in maniera graduale.

SCOPPIA UNA TUBATURA DEL GAS, E' CAOS IN CITTA'

GLI AGGIORNAMENTI DELLE 18.00 - LA MAPPA DELLA VIABILITA'

FUGA DI GAS, RESIDENTI IN OSPEDALE

VIDEO - PAURA E MALORI PER LA FUGA DI GAS, PARLANO GLI EVACUATI