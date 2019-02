Fuga di gas nel palazzo, i residenti scendono in strada: operazioni in corso

Fuga di gas nel palazzo, i residenti scendono in strada. La notizia è di poco fa ed è quello che sta accadendo in via Veneto al civico 5 di Ancona, dove una fuga di gas ha provocato del timore tra i residenti del palazzo, che sono scensi in strada, all'aperto, dopo aver chiamato i soccorsi. Le operazioni sono in corso e sul posto ci sono vigili del fuoco e Croce Gialla di Ancona.