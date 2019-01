Fuga dall'ambulanza, poi semina il panico sulla Statale e alla stazione

Prima fugge dall’ambulanza che lo aveva soccorso e poi semina il caos sulla Statale e alla stazione ferroviaria. Il fatto è avvenuto ieri mattina quando, alle 10,45, è arrivata la chiamata alle forze dell’ordine per un uomo che, in evidente stato psico-fisico alterato, si aggirava per le bancarelle del mercato di piazza d’Armi al Piano. Sul posto sono intervenute le forze di Polizia che lo hanno prima fermato e poi convinto a farsi portare in ospedale dall’ambulanza della Croce Rossa di Ancona. Sembrava tutto sotto controllo quando poi, lungo la Flaminia, all’altezza del distributore di benzina subito dopo la stazione ferroviaria, l’uomo, un tunisino di 30 anni, ha iniziato a dare in escandescenze. Mentre il mezzo di soccorso rallentava, l’uomo si è ribellato agli operatori sanitari e ha aperto il portellone dell’ambulanza cominciando a correre, zigzagando lungo la Flaminia, mettendo in pericolo se stesso e gli automobilisti.

Sul posto sono tornate le Volanti della Polizia, e gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno ingaggiato un inseguimento a piedi dentro la stazione, dove si è diretto l'uomo. Insulti e minacce da parte del tunisino che tentava di sfuggire ai soccorritori e alle forze di polizia: «Vi ammazzo, a casa ho una pistola!» urlava a chi gli era alle costole. Il 30enne, dopo aver creato scompiglio in strada è fuggito attraversando i binari dove erano in arrivo i treni. Per fortuna alla fine è stato fermato dai poliziotti al binario 7. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri che poi, quando era ormai passato mezzogiorno, hanno scortato l’ambulanza con il tunisino fino al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove il tunisino è arrivato in codice giallo.