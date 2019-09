Litigano per il saldo di un conto e uno dei due tira fuori un fucile, panico al porto

Ieri pomeriggio i poliziotti delle Volanti sono intervenuti nella zona industriale del porto di Ancona dove, a seguito di una lite tra due persone, uno dei due aveva minacciato l’altro con un fucile. Erano circa le 15 quando un incaricato di una ditta di recupero materiale ferroso è andato in una ditta del porto dorico per saldare l’importo di un acquisto effettuato il giorno precedente. Di fronte a lui un anconetano di 52 anni. La questione ha generato una discussione fino a quando il 5enne, per allontanare il primo, ha estratto un fucile e glielo ha puntato contro.

L'uomo ha ammesso i fatti e ha consegnato l'arma: una carabina di libera vendita ad aria compressa con potenza inferiore ai 7,5 joule e senza proiettili. Sequestrata.