Frecce tricolori ad Ancona, venerdì 29 maggio lo spettacolo nei cieli: il programma completo

Frecce tricolori su Milano e la Lombardia. A partire da lunedì 25 maggio e fino al 2 giugno, gli aerei della pattuglia acrobatica nazionale saranno infatti protagonisti di uno speciale giro d'Italia che toccherà tutti i capoluoghi di regione e in aggiunta Loreto, dove si trova la Beata Vergine Patrona degli Aeronauti, e Codogno, il primo comune italiano in cui è esplosa l'emergenza Coronavirus. "In occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica - si legge in una nota del ministro della Difesa - le Frecce Tricolori effettueranno una serie di sorvoli sui cieli d'Italia", che si concluderà simbolicamente, il 2 giugno a Roma. L'evento chiaramente tiene conto dell'emergenza sanitaria in corso e servirà proprio per "abbracciare simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa". Ad Ancona e Loreto, il passaggio delle Frecce tricolori è in programma per venerdì 29 maggio, al mattino.

Il programma di dettaglio

25 maggio: Trento - Codogno – Milano - Torino - Aosta

26 maggio: Genova - Firenze - Perugia - L’Aquila

27 maggio: Cagliari - Palermo

28 maggio: Catanzaro - Bari - Potenza - Napoli - Campobasso

29 maggio: Loreto - Ancona – Bologna – Venezia – Trieste