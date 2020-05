Un abbraccio che arriva dal cielo, le Frecce Tricolori commuovono Ancona

ANCONA - «Guardate, guardate là». Naso all’insù, chi era davanti alla chiesa del Santissimo Sacramento puntava il dito verso la lontana statua di Cavour. Era da lì che si avvicinava qualcosa di inizialmente indistinto da cui poi sono fuoriuscite tre scie: bianca, rossa e verde. La Pattuglia acrobatica dell’aeronautica, alias Frecce Tricolori, si sono materializzate intorno alle 9,20 sopra corso Garibaldi con oltre un’ora di anticipo sull’orario comunicato inizialmente dala Prefettura (GUARDA IL VIDEO). Decollate dall’aeroporto militare di Grazzanise, hanno sorvolato prima Loreto, poi Ancona. L’avvicinamento in formazione sopra al corso, con il solista che si distacca dal resto della pattuglia e si esibisce per qualche secondo in volo rovesciato, poi il passaggio sul porto e la ripresa della rotta verso Bologna. Il tutto, naturalmente preceduto dall’inconfondibile rumore dei reattori e da quel tricolore che, dal cielo, è stato interpretato da tanti come un grande abbraccio.

Non c’era molta gente, un po' per la pioggerellina e un po' per l’orario, forse è stato proprio l’effetto sorpresa che a qualcuno ha tirato giù una lacrima: «E’ stata un’emozione grandissima, mi viene da piangere perché è una emozione stupenda- ha detto una donna mentre riguardava il filmato appena girato sul suo smartphone- li seguo sempre ma stavolta, con questa storia del Coronavirus, è stato uno stupendo messaggio di gioia». Un tecnico di distributori automatici stava raggiungendo un cliente quando ha visto troupe di cameraman e fotografi: «Ho visto voi e mi sono affiancato per fare anche io il mio video- ha spiegato- il messaggio che mi è arrivato è quello di speranza dopo aver attraversato questi momenti drammatici».

Le Frecce Tricolori sono impegnate nel tour "Abbraccio tricolore" che le porta a sorvolare 21 città italiane. Dopo Loreto e Ancona, la pattuglia acrobatica ha dato spettacolo a Bologna, Venezia e Trieste.