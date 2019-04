Frasassi ispira il cinema internazionale, sopralluogo al Valadier e alla Grotte

Il territorio di Genga-Frasassi torna ad affascinare ed ispirare la fantasia di registi e produttori. Questa volta è il cinema internazionale, in particolare Bollywood, ovvero la Hollywood indiana, ad essere stata attirata dagli splendidi scenari naturali della Gola di Frasassi, e in particolare dal Tempio del Valadier e dalle immancabili Grotte.

Domenica pomeriggio (28 aprile) il sopralluogo che potrebbe portare all'inserimento del territorio di Frasassi tra le location che saranno, poi, protagoniste nella pellicola dal titolo “Takht”: un kolossal dal genere “epico”. Tra gli attori protagonisti, alcuni dei volti più celebri dell'industria cinematografica indiana: Ranveer Singh, Vicky Kaushal, Alia Bhatt, Kareena Kapor Khan. La produzione, per la scelta delle set locations, proprio in questi giorni sta effettuando una serie di sopralluoghi in alcune regioni italiane e nelle località più suggestive di Spagna e Marocco. Nelle Marche l'unico luogo preso in considerazione per il potenziale shooting di riprese è proprio il territorio di Frasassi. «Un'altra importante opportunità per la promozione internazionale di tutto il territorio di Genga-Frasassi – commenta coralmente il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Grotte di Frasassi – possiamo ritenerci soddisfatti per le tante azioni e strategie promozionali messe in atto fino ad ora, delle quali si possono notare riscontri concreti in termini di attrattiva turistica».

Dunque un altro segnale tangibile di quanto la magia di questi luoghi sia di forte richiamo non solo per i turisti che grazie a Frasassi vivono un'emozione particolare e un'esperienza unica nel suo genere, ma anche per le tante troupe televisive e cinematografiche che vedono in questo territorio il set ideale per le loro realizzazioni.