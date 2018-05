Investito Franky, ala fratturata per il pappagallo amico di Michele Scarponi

Seguiva Michele Scarponi in ogni suo allenamento, mentre il ciclista pedalava tra le strade di Filottrano. Ad un anno circa dalla scoparsa dell'indimenticato campione, Franky è stato investito da un'automobile provocandosi la frattura dell'ala destra. Il pappagallo dopo l'impatto è rimasto a terra iniziando a saltellare sull'asfalto prima di essere soccorso e poi trasportato in ospedale. Ad operarlo l'equipe medica coordinata dal dottor Gabriele Fabbrizi che ha inserito all'interno dell'arto di Franky dei ferri che saranno poi rimossi quando la frattura si sarà calcificata. Le sue condizioni sono in miglioramento ed i medici sperano che una volta recuperata la funzionalità dell'ala Franky possa ritornare a volare.