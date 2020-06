La falesia cede, ancora una frana al Trave: i bagnanti la riprendono con il cellulare

Momenti di paura ieri al Trave, dove è crollato un tratto di falesia. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta, perché la frana è avvenuta in una zona interdetta alla balneazione, ma la scena e il boato hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che si trovavano al largo e l’hanno ripresa con il cellulare. Su posto è intervenuta la Capitaneria di Porto per un sopralluogo. Si tratta del secondo crollo in 48 ore: giovedì era scattato un campanello d’allarme con una prima frana, sempre in zona Trave e anche quella senza conseguenze.

