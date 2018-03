Strada per Paterno, rimossa la frana: la scarpata però è ancora instabile

E' stata completata ieri la rimozione di tutta la frana dalla strada che collega la provinciale alla frazione di Paterno. Lo smottamento, un ampio fronte fangoso era stato provocato dalle piogge, aggravate dalle successive nevicate e dalle seguenti nuove piogge.

Purtroppo nonostante l'intervento la questione non è del tutto risolta. I tecnici comunali hanno infatti individuato alcune "pance" della scarpata, visibilmente sporgenti, che con le forti piogge previste nei prossimi giorni, a partire da domani, potrebbero causare un nuovo scivolamento del terreno sulla strada, rendendo altamente pericoloso il transito.

«L'obiettivo primario – spiega l'assessore alle Manutenzioni, Stefano Foresi – è la sicurezza di chi circola su quella strada. Finchè il movimento franoso non sarà assestato, grazie anche a qualche giorno senza pioggia, e finché non si procederà al contenimento della scarpata superiore da parte del proprietario del terreno privato, non è possibile consentire il pieno transito su entrambe le carreggiate. I tecnici comunali continuano quotidianamente a controllare lo stato del luogo. Nel frattempo abbiamo ordinato barriere di new jersey in cemento che riusciranno a contenere un'eventuale ulteriore scivolamento di terreno e che avremo a disposizione in questi giorni. Così la strada sarà comunque percorribile a senso unico alternato, con le barriere di new jersey che ridurranno per circa trenta metri la carreggiata per metà. Ripeto che l'obiettivo primario è la sicurezza di chi transita. Purtroppo le previsioni avvertono di piogge consistenti nel weekend ma il nostro scopo rimane quello di consentire il transito su questa strada il prima possibile».