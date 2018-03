La frana isola la frazione ma per il meteo non si può rimuovere

Prima la neve, poi le piogge. E la terra che è franata in strada bloccando la via di accesso alla frazione. Non c’e Davvero pace per Paterno dove uno smottamento, dallo scorso 2 marzo, ha interessato la strada che scende dalla piccola frazione e si riallaccia con la Provinciale 4. «Ogni mattina per andare a lavorare siamo costretti ad allungare i nostri tempi di percorrenza di oltre 20 minuti con 8 chilometri in più di traffico» lamentano i residenti. Per andare ad Ancona si è costretti a fare il giro per Agugliano, insomma. Il Comune è intervenuto chiudendo la strada ma la problematica principale è la rimozione del terriccio, misto fanghiglia che ha invaso la strada. «La terra è ancora piena di acqua è così se andiamo a liberare la strada otteniamo l’effetto di avere altri smottamenti» spiega l’assessore Stefano Foresi.

in poche parole, il cumulo di terra sulla carreggiata fa da “tappo” allo smottamento. Per intervenire occorrerebbe che la terra si asciugasse ma il meteo di questi giorni, fatto di continui piovaschi, ha mantenuto la situazione inalterata. Per altro le previsioni in arrivo non lasciano speranze su una veloce risoluzione. «Qualcuno passa anche per via Monte Rosato - racconta un altro residente - per poi prendere via Saline che è stata riaperta le scorse settimane. Tuttavia la situazione del fondo, già pessima, è ulteriormente peggiorata dopo la neve con il passaggio dei mezzi spargisale e spazzaneve. Gli interventi non si possono più rinviare». Via Saline avrebbe bisogno di un intervento congiunto tra i tre Comuni che la condividono: Ancona, Falconara e Camerata Picena. Tutta anconetana, invece, la strada di Paterno.

