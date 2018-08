“Un volto per fotomodella”, quattro marchigiane tra le più belle

In scena sabato 1 settembre la 34esima finale nazionale di "Un volto per fotomodella", il concorso di bellezza curato da Shock Fashion Agency, che dal 2015 si occupa dell’organizzazione delle selezioni per la Regione Marche e da Astralmusic. Quattro le finaliste marchigiane in carica per il titolo della più bella; Letizia Pellegrini, fisico statuario 19 anni di Jesi (An) Carmen Dos Santos, 20 anni di origine brasiliana, Lucia Giacomucci, 21 anni di Agugliano (AN) e la bella Alessia Bitri 18 anni. Sfilate e ospiti trai quali la soprano Katia Ricciarelli arricchire la serata di Fiuggi. A trionfare alla scorsa edizione proprio una marchigiana Giorgia Esposto di 19 anni, di Corinaldo la classica bellezza della porta accanto, che non passa inosservata.

Sul palco il chitarrista Espedito De Marino e due giovani cantanti prodotti astralmusic, il modello e personaggio televisivo Alessandro Ranalli, in tour con il suo brano di debutto “Miss” e la giovane promessa della musica pop internazionale 2IES, Alice Latini, già record di ascolti sui canali digitali. A colorare la kermesse di bellezza, il vulcanico mattatore Antonio Lo Cascio, reduce dal successo di “Avanti un altro”su canale 5. Il momento moda vede protagonista il giovane stilista Carlo Alberto Terranova, già assistente di Fausto Sarli, con “New Land Couture”. Fra le vincitrici note delle scorse edizioni si ricordano; Mara Carfagna, Sara Afifella, Chiara Baschetti.