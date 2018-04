Football day è un successo, sport e divertimento con oltre 300 giovani talenti

Sport, divertimento e oltre trecento bambini protagonisti allo stadio “Giuliani” di Torrette. È passata agli archivi la seconda edizione del Football Day, la festa del calcio giovanile andata in scena lo scorso 25 aprile e organizzata con successo dalla Dorica Torrette. La manifestazione, che ha registrato circa ottocento persone nel corso della giornata, ha visto come protagonisti i talenti dei principali vivai delle società di Ancona e provincia. Quattro le categorie in gara - Esordienti, Pulcini e Primi Calci -, otto le società presenti tra cui la Dorica, la Nuova Folgore, la Giovane Ancona, l’Agugliano Polverigi, l’FC Vigor Senigallia, la Junior Calcio, il Castelplanio e il Fermignano (PU).

I giovani si sono ritrovati la mattina presto dando vita ad innumerevoli partite dislocate su quattro campi realizzati in tutto il centro sportivo di Torrette. Ma il Football Day è stata altresì un’occasione per le famiglie e i ragazzi di unire attività fisica e relax, vista anche la presenza dell’area gonfiabili per i più piccoli e l’ampio servizio bar e ristorazione. E a fine giornata medaglia e coppa ricordo per tutti gli atleti partecipanti, senza vincitori né vinti, ma con un premio collettivo per ricordare una giornata memorabile all’insegna dello sport, del rispetto e del divertimento. È stato premiato anche Leonardo Maccioni, storico volto della società biancoazzurra e responsabile dell'attività di base della Dorica Torrette, per i trent'anni di attività svolta nei settori giovanili.

Soddisfatti gli organizzatori del Football Day hanno così commentato: “Siamo entusiasti per la buona riuscita dell’evento – ha commentato il responsabile del settore giovanile della Dorica Torrette Gianfranco Paolini -. Questa manifestazione certifica la crescita organizzativa della nostra società e, visti i complimenti ricevuti, ci dà forza e morale per il futuro. Ci tengo a ringraziare tutte le realtà che hanno partecipato, i genitori e in particolare i bambini per la correttezza e i valori mostrati sul campo”. Entusiasta anche il presidente Giuliano Baldini: “Bellissima giornata all’insegna dello sport, del divertimento e della sana competizione. Appuntamento al prossimo anno con il Football Day 2019”.