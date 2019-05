"Food & Drink", arriva in città l'evento delle tipicità internazionali

Gusto e riscoperta del territorio con Food and Drink, l’iniziativa della Confartigianato Imprese di Ancona – Pesaro e Urbino in collaborazione con il Comune che per tre serate da giovedì 23 a sabato 25 maggio, proporrà nel capoluogo dorico una rassegna di tipicità enogastronomiche dei diversi continenti del mondo.

A partire infatti dalle ore 18,30 sarà possibile degustare aperitivi e cene a tema, nei 30 locali del centro cittadino che aderiscono alla manifestazione, ciascuno con un menù dedicato al paese del mondo scelto in abbinamento e un allestimento ispirato ai suoi colori e alle sue atmosfere. Partecipano all’iniziativa bar, ristoranti, caffè riuniti sotto la sigla di “Anima del Centro Food & Drink” una rete di locali promossa da Confartigianato. Alla presentazione dell’iniziativa sono intervenuti il Segretario Generale Marco Pierpaoli , Paolo Longhi e Luca Casagrande Presidente e responsabile della Confartigianato territoriale di Ancona, Giulia Mazzarini responsabile degli alimentaristi di Confartigianato, il Vicesindaco di Ancona Pierpaolo Sediari.

Food & Drink – Anima del Centro è un progetto della Confartigianato nato quattro anni fa con le imprese della città di Ancona che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande all’interno del centro storico. L’obiettivo è rivitalizzare il centro e valorizzare le attività impegnate in un percorso di accoglienza per cittadini e turisti. Programma e aziende aderenti su: / www.laviamaestra.com, www.confartigianatoimprese.net e sulla pagina facebook LaViaMaestraMarche si puo’ votare con un like il locale preferito per allestimento, proposta culinaria e atmosfera cosmopolita.