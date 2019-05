Gusto e Tipicità dal mondo, aperitivi e cene internazionali con "Food & Drink"

Aperitivi e cene internazionali con “Food and Drink”. Ad Ancona atmosfera cosmopolita con l’iniziativa di Confartigianato e il patrocinio del Comune.

Una rassegna di tipicità e sapori esotici dai diversi continenti del mondo. A partire dalle 18.30 anche domani (sabato 25) sarà possibile degustare aperitivi e cene a tema, nei 30 che aderiscono alla manifestazione, ciascuno con un menù dedicato al Paese del mondo scelto in abbinamento e un allestimento ispirato ai suoi colori e alle sue atmosfere. Partecipano all’iniziativa bar, ristoranti, caffè riuniti sotto la sigla di “Anima del Centro - Food & Drink” una rete di locali promossa da Confartigianato. Filo conduttore dell’evento è proprio l’enogastronomia internazionale: dalla Grecia alla Germania, dalla Spagna al Messico nei locali sarà possibile assaporare tante ricette esotiche elaborate con cura dalla professionalità degli chef e dei barman che partecipano a “Food & Drink”.

Un viaggio tra i continenti alla ricerca del gusto che non finisce a tavola ma continua online, con la possibilità di votare sulla pagina Facebook ‘La Via Maestra Marche’ con un “mi piace” il locale che più si è apprezzato per la capacità di ricreare una atmosfera cosmopolita, per l’estetica dell’allestimento, per la proposta enogastronomica.

Per conoscere tutti i menu e i locali aderenti: www.laviamaestra.com/ www.confartigianatoimprese.net e su Facebook, pagina: “La Via Maestra Marche”.