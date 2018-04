Fontana dei due soli, conclusi i lavori di manutenzione e pulitura

Si sono conclusi di lavori di manutenzione della “Fontana dei due soli” di Enzo Cucchi. I lavori hanno riguardato la pulitura della ceramica dal calcare e dell’impianto idraulico con l’aggiunta, già prevista per dopo l’inverno, di un ulteriore filtro per ridurre le impurità dell’acqua, e la realizzazione di alcune stuccature. La vasca è stata svuotata e ripulita, così come la ghiaia, le pietre e le sedute che sono state riverniciate. Si è, inoltre, approfittato di queste operazioni programmate per rendere più agevole l’utilizzo dell’acqua potabile attraverso una piccola modifica del rubinetto d’uscita. La manutenzione della Fontana, che è vissuta e non solo ammirata, dovrà essere ripetuta periodicamente al fine di garantire l’opera e la qualità della sua fruizione da parte di turisti e cittadini. L’accensione della Fontana è prevista ogni giorno dalle 9 alle 23.

Dopo i lavori, la “Fontana dei due soli” è pronta per tornare ad essere luogo d’incontro e centro di aggregazione del Porto Antico, come già avvenuto fin dai primi giorni della sua installazione. Per questo, è ancora più importante l’invito un utilizzo corretto e responsabile della Fontana dei due soli da parte di tutta la comunità.