Riparazione fontana del Balcone del Golfo, partono i lavori: sosta vietata in via Baluffi

Partiranno martedì 16 ottobre i lavori di riparazione della fontana del Balcone del Golfo, intervento che comporterà a partire dalle 7 del mattino in via Baluffi, per la stessa giornata, il limite di velocità di 30 chilometri l’ora e il divieto di sosta in quattro stalli sul lato mare. La fontana sarà smontata e rimossa con una grande gru per permettere la realizzazione e la posa di un nuovo basamento in ferro. «La necessità di riparare la fontana – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Valentina Barchiesi – mi era stata evidenziata nei primi giorni di insediamento dai consiglieri comunali di Falconara in Movimento. Con i tecnici municipali avevamo fatto un sopralluogo e nell’immediato il Comune aveva provveduto alla pulizia. La riparazione, che richiedeva tempi più lunghi, è stata subito programmata perché l’amministrazione comunale ha ritenuto questo intervento prioritario, data la bellezza dei giardini del Balcone del Golfo, di cui la fontana è diventata il simbolo»