Fondi Pon, in arrivo 37 milioni di euro destinati all'istruzione nelle Marche

Trentasette milioni di euro per investire nell’istruzione messi a disposizione dall’Europa attraverso il Pon (Programma operativo nazionale) “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 – 2020”. A tanto ammontano i finanziamenti, in parte già erogati, destinati alle scuole marchigiane. Il dato è emerso questa mattina nel seminario di approfondimento sulle modalità di attuazione del Pon, tenuto dagli esperti dell’Autorità di Gestione del Miur all’Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana di Ancona e organizzato dall’istituto superiore Volterra Elia di Ancona, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico regionale.

Una grande opportunità di crescita e miglioramento per le scuole della nostra regione che, nella quasi totalità, si sono già attivate da tempo per accedere ai contributi europei ed offrire ai propri studenti un’istruzione sempre più qualificata e innovativa. In particolare il 95% degli istituti ha sollecitato i finanziamenti per effettuare interventi infrastrutturali, legati all’edilizia, all’innovazione tecnologica e alla realizzazione di laboratori, mentre il 60% ha presentato progetti di integrazione e inclusione sociale. All’incontro hanno partecipato quasi tutte le scuole delle Marche, con circa 350 referenti, tra dirigenti scolastici e personale amministrativo, presenti in sala e altri 70 che hanno scelto di seguire l’evento in diretta streaming.

«Questi fondi – ha detto Patrizia Cuppini, dirigente scolastico dell’Istituto Volterra Elia, scelto dal Miur per ospitare l’iniziativa nella regione – sono fondamentali per consentire alle scuole di mantenere alti i livelli formativi e di avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, attraverso la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali, al potenziamento degli strumenti didattici e al miglioramento della formazione e dei processi di innovazione. Il Volterra Elia da tempo punta alle risorse europee, grazie alle quali siamo riusciti a ad attivare una serie di importanti progetti, come percorsi di alternanza scuola – lavoro all’estero». Ha aggiunto Annamaria Leuzzi, Autorità di Gestione del Miur: «Il sistema scolastico delle Marche è efficiente ed efficace e sinora tutte le richieste di finanziamento sono state accettate».