Tagli ai fondi dell'editoria, Mastrovincenzo: «C'è preoccupazione, pericolo per il pluralismo»

"Condivido pienamente la preoccupazione esternata dal Presidente del Corecom relativamente ai tagli sui finanziameni per l’editoria previsti nella manovra statale di bilancio”. Il Presidente del Consiglio, Antonio Mastrovincenzo interviene in risposta all’appello lanciato da Cesare Carnaroli per un intervento che veda il pieno coinvolgimento delle istituzioni marchigiane ed in primis dell’Assemblea legislativa, affinchè venga salvaguardata l’esistenza di numerose testate giornalistiche, di tv e radio locali.

“Le decisioni adottate dal Governo – stigmatizza Mastrovincenzo – rischiano di mettere seriamente in pericolo il pluralismo, accentrando l’informazione in mano a pochi, e di vedere tagliati numerosi posti di lavoro. Una situazione pesantissima per un settore già in sofferenza da anni e chiamato ad affrontare un futuro sempre più incerto. Anche il Presidente della Repubblica ha più volte evidenziato la necessità di salvaguardare le molteplici voci dell’informazione, quale presidio irrinunciabile dello Stato democratico”.

Come primo atto concreto, il Presidente del Consiglio annuncia un atto d’indirizzo, da discutere al più presto in Aula. “La speranza – sottolinea – è che vada a concretizzarsi la massima convergenza possibile e che da parte di tutti i gruppi consiliari, nessuno escluso, prevalga il buon senso e la consapevolezza di quanto sta accadendo. L’auspicio è che si possa attivare un intervento diretto e deciso nei confronti del Governo, affinchè riveda alcune scelte contenute nella manovra di bilancio approvata nelle scorse settimane”.