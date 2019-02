Fondazione Italia-Usa, un attestato e una borsa di studio per un castelleonese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Lunedì 21 gennaio si è tenuta a Roma, presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari, la cerimonia di premiazione di neolaureati meritevoli selezionati dalla Fondazione Italia Usa su indicazione delle università italiane. Gli studenti sono stati individuati tra coloro che hanno conseguito il massimo dei voti nell'anno 2018 e che si ritiene possano contribuire, grazie alle competenze maturate durante il percorso universitario, alla diffusione della cultura d'impresa nel processo di internazionalizzazione verso gli Stati Uniti. La cerimonia si è tenuta alla presenza dei rappresentanti della Fondazione, di rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, di alcuni giornalisti e delle famiglie che accompagnavano gli studenti.

È stato consegnato ad ogni premiato un “Attestato di Professionista Accreditato” presso la Fondazione Italia Usa e una borsa di studio per l’accesso gratuito al master "Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy", un progetto innovativo rivolto a formare giovani esperti in un settore in continua evoluzione. Per la Regione Marche sono stati premiati 3 studenti tra cui il nostro concittadino Gabriele Cuicchi a cui l’Amministrazione Comunale rivolge le sue congratulazioni per questo importante riconoscimento.

Comune di Castelleone di Suasa

