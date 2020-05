Fondazione Salesi, una rosa per le mamme: l'iniziativa per ringraziarle

La Fondazione Salesi per la festa della mamma il 10 maggio ha organizzato un evento dedicato proprio a loro: ogni mamma dei bambini ricoverati avrà in dono un fiore su misura per lei. Così sarà donata una rosa e un bigliettino che i loro bambini personalizzeranno per renderlo speciale.

«Per ringraziare tutte le mamme - si legge nella presentazione dell'iniziativa - che ogni giorno si prendono cura, instancabilmente dei loro bambini, la Fondazione Salesi pubblicherà anche un video, realizzato con la partecipazione dei castorini del gruppo scout Ancona 1, grandi Amici della Fondazione. Tutti potranno gustarselo andando sul canale Fondazionesalesitube. Ogni giorno sui canali social della Fondazione, soprattutto Facebook e YouTube, vengono pubblicati anche tanti video: ci sono gli amici della pet-terapy che propongono attività divertenti con i loro cagnolini, la gioco terapeuta che non finisce mai di stupirci con sempre nuove attività, i clown dottori più scatenati che mai, il musico terapeuta fantasioso e coinvolgente e le favole dei nostri volontari . E’ proprio grazie alla collaborazione delle mamme che i piccoli possono vedere i video dei loro beniamini per distrarsi dai loro cellulari, dai pc o dai tablet e possono anche interagire inviando loro disegni, le loro lettere e le loro richieste».