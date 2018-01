Pergolesi, il Comune anticipa i fondi. Jesi in Comune: «Una scusa per fare economia»

735mila euro di finanziamenti come contributo del Comune di Jesi alla Fondazione Pergolesi Spontini. La soluzione, che corrisponde alla consegna in un'unica tranche del finanziamento all’ente che gestisce il teatro, è stata proposta da Massimo Bacci che oltre ad essere il presidente della Fondazione è anche il sindaco della città. Il rilascio immediato del contributo, approvato dalla Giunta jesina, dovrebbe riequilibrare i conti della fondazione relativi all’esercizio del 2017 e garantire l’offerta di spettacoli in cartellone anche nella prossima stagione.

Una Soluzione che però non piace al comintato Jesi in Comune: «Non è ancora chiaro, e ci terremmo a saperlo, a quanto ammonta il buco accumulato dalla Fondazione possibilmente senza dubbi e i condizionali del caso, senza contare che non è previsto alcun cambiamento significativo nella gestione dell'ente, se non un'inevitabile riduzione delle produzioni- spiega una nota del comitato- i bilanci, necessari per capire come si è arrivati a questa situazione, ancora non sono stati resi pubblici. Secondo noi a Jesi manca una visione a lungo termine della cultura, al momento e per anni lasciata in mano all’incompetenza: la dimostrazione nel silenzio, assurdo e assordante, dell'assessore alla cultura Luca Butini. Unico spiraglio di luce viene dalle associazioni, cui al massimo viene riconosciuto il patrocinio: ci viene il dubbio che i 735mila euro per la Fondazione saranno la scusa, magari tacita, per fare economia in ambito culturale».