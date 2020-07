Flixbus, ripartono le tratte internazionali: tra i collegamenti diretti anche Ancona

ANCONA - FlixBus riattiva nuovi collegamenti con Roma, portando a 140 il numero delle destinazioni nuovamente raggiungibili dalla Capitale in Italia e all'estero. In particolare, tornano attivi i collegamenti con 12 citta' estere, con cui FlixBus torna a garantire ai passeggeri romani un'alternativa di mobilita' efficiente e per tutte le tasche anche sulle rotte internazionali, sebbene l'esclusione, da parte del Governo, del settore dei bus dalla propria strategia di rilancio per i trasporti comporti inevitabilmente una ripartenza a ranghi ridotti.

Da domani, giovedi' 2 luglio, gli autobus verdi di FlixBus riprenderanno servizio fra Roma e 12 citta' estere. Dalla Capitale si potra' viaggiare verso Marsiglia, Nizza e Tolone in Francia, Zurigo e Basilea in Svizzera, Bregenz in Austria e Monaco, Francoforte, Ulm, Stoccarda, Karlsruhe e Mannheim in Germania. La drastica riduzione dei collegamenti tra Roma e l'estero riflette le difficolta' che il settore degli autobus, escluso dalla strategia di rilancio del Governo, sta incontrando in questa delicata fase. Anche a livello nazionale, la mancanza di attenzione del Governo implica una ripartenza a ranghi ridotti: per il momento, da Roma sono stati riattivati collegamenti diretti con 130 citta' italiane, tra cui Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Venezia, Trieste, Ancona, Perugia, Pescara, Potenza e Cosenza. Inoltre, anche in linea con l'importanza accordata al turismo quale risorsa strategica per il rilancio dell'economia nazionale, FlixBus torna a garantire ai turisti in partenza da Roma la possibilita' di spostarsi verso mete cruciali per la stagione estiva: tra queste, note localita' balneari come Porto Recanati, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto nelle Marche, Alba Adriatica in Abruzzo, Polignano a Mare, Monopoli, Gallipoli e Porto Cesareo in Puglia e Sibari e Ciro' Marina in Calabria, ma anche destinazioni di richiamo per gli amanti della montagna, come Trento e Bolzano.