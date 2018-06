Il fiume Misa si ingrossa, il Comune: "Rimuovere le auto"

Le precipitazioni delle ultime ore unite allo scioglimento della neve causato dall'innalzamento delle temperature hanno determinato un innalzamento del livello del fiume Misa. Siamo ancora alla fase di preallarme e la situazione del Misa così come quella dei fossi minori è costantemente monitorata. Rimuovere le auto dalla zona canale, Portici Ercolani via Perilli, Dogana Vecchia, venti settembre, via Rossini.