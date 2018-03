Misa, il Comune lancia l'allarme: "Spostatevi ai piani alti". Domani scuole chiuse

Allerta esondazione del Misa a Senigallia. Il Comune, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato di aver attivato la fase di allarme nelle zone di Molino Marazzina e strada della Chiusa. I residenti sono stati invitati a spostarsi immediatamente ai piani alti delle proprie abitazioni o di raggiungere il centro di accoglienza aperto nella scuola di Cannella. Fiume monitorato anche nelle zone di Portici Ercolani, via Perilli, via Dogana Vecchia, via XX Settembre e via Rossini dove i proprietari delle automobili sono stati invitati a rimuovere le proprie vetture. A titolo precauzionale domani (6 marzo) è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e dei servizi sociali territoriali di Senigallia.