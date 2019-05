Le acque sono arrivate quasi a 3 metri di altezza, il fiume è in allerta rossa

Il fiume Esino è passato da allerta arancione ad allerta rossa all'altezza della nuova uscita sulla Statale 76 di "Serra San Quirico", dove attualmente ci sono dei cantieri. Le acque sono arrivate a 2,80 metri su 3. Sale dunque l'ansia anche se le condizioni sono monitorate costantemente da Ancona. La Protezione Civile sta anche pattugliando il territorio x eventuali frane. Per qualsiasi comunicazione chiamate 3334902092, numero di telefono reperibile 24 ore su 24.

Quella interessata è una zona gia stata interessata nel 2013 da una esondazione, con danni per l'azienda Varani, leader in Italia per la produzione di salumi e insaccati. E' proprio quella zona a rischiare di essere travolta dal fiume che nelle prossime ore rischia di esondare.

AGGIORNAMENTI - Danni in tutta la provincia: decine gli interventi dei vigili del fuoco