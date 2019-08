In auto paletta, manette e manganello: ex vigilante si spaccia per carabiniere

Durante i controlli sulla circolazione stradale, i carabinieri di Falconara questa mattina si sono imbattuti in un automobilista che esponeva sul parabrezza una paletta segnaletica di quelle in uso alle forze di polizia.

Dai primi accertamenti è subito risultato evidente che il dispositivo era stato modificato con l’apposizione da un lato dell’emblema dello Stato e dall’altro dello stemma araldico dell’Arma dei carabinieri. Fermato, identificato e interrogato in via Giordano Bruno, a Falconara, l’uomo, un 68enne italiano, ha tranquillamente dichiarato di essere un vigilante in pensione che aveva prestato servizio presso l’ospedale di Torrette. Da un controllo più approfondito, eseguito sulla sua auto, sono comparsi anche un manganello artigianale in legno lungo 40 centimetri con la dicitura “anestesia rapida” e un paio di manette in acciaio fuori ordinanza.

Il soggetto, già gravato da diversi precedenti, è stato denunciato per essersi spacciato per carabiniere e dovrà rispondere dell’accusa di possesso di segni distintivi contraffatti e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Paletta, manganello, manette di sicurezza ed un tesserino, con tanto di fototessera, riportante l’intestazione degli ospedali riuniti di Torrette e l’indicazione “controllo sorveglianza esterna” sono stati sequestrati dai militari che effettueranno ulteriori accertamenti per verificare se il possesso di questi particolari oggetti abbia potuto in qualche modo agevolare la commissione di attività illecite attraverso la millantata appartenenza alle forze dell’ordine.