Nonnina raggirata dal finto avvocato in fuga con i gioielli: malore per l'anziana

«Suo figlio ha avuto un incidente, servono soldi per l'assicurazione». Magari anziché il figlio è il nipote ma in genere funziona sempre così. Con una persona senza scrupoli da una parte e un'anziana vittima dall'altra che, nella preoccupazione, apre la porta a sconosciuti. È successo così anche oggi attorno alle 17 in via Cardorna. Vittima una donna anconetana di 87 anni che ha consegnato al truffatore che si è spacciato per finto avvocato alcuni gioielli che teneva in casa.

Il truffatore aveva telefonato poco prima fingendosi un legale, dicendo alla donna che il figlio aveva avuto un incidente stradale e che servivano soldi per coprire l'assicurazione. Un incaricato sarebbe passato a ritirare. La donna preoccupata ha aperto casa al truffatore e gli ha consegnato i suoi averi. Solo dopo si è resa conto di essere stata truffata ed ha avvisato la polizia ed a quel punto ha accusato un malore. Una pattuglia delle Volanti l'ha raggiunta a casa insieme agli operatori della Croce Gialla di Ancona. La signora a quel punto si è ripresa rifiutando anche il trasporto in ospedale. Sono in corso le ricerche ma l'avvertimento per tutti e di non cadere nel tranello del genere e avvisare immediatamente le forze dell'ordine.