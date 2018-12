Finti volontari della Croce Gialla, il presidente Caporalini spiega come smascherarli

Truffata e derubata dopo aver aperto la porta ai due uomini che avevano in mano dei calendari della Croce Gialla. «Buonasera signora siamo della Croce Gialla questo è il calendario del 2019, può fare un offerta da 5 o dieci euro o più?». La donna ha accettato, ha aperto e ha donato 6 euro. Peccato che quei due l’avevano derubata di 50 euro, ma soprattutto non erano affatto volontari della Croce Gialla di Ancona. Distinguere i veri volontari dai truffatori è facile e come farlo lo spiega il presidente Alberto Caporalini.

«Noi come Croce Gialla, ormai da diversi anni, la distribuzione dei calendari a casa l’abbiamo affidata ad una agenzia che distribuisce in modo capillare i calendari nelle cassette delle lettere dove c’è anche un bollettino nel caso in cui qualcuno ci voglia dare una mano. Sono anni che non facciamo più la distribuzione porta a porta, sono anni che non passiamo più nei negozi. Purtroppo periodicamente si creano questi situazioni spiacevoli con qualcuno che se ne approfitta, riesce a rubare i calendari lasciati nelle cassette postali e poi li va a distribuire in giro come accaduto ieri. I calendari vengono distribuiti dai volontari solo ed esclusivamente in occasione di eventi come oggi o domenica prossima o la mattina della vigilia in corso Amendola dove c’è la casetta di Babbo Natale. Ma lì c’è il nostro personale in divisa, ci sono i nostri mezzi quindi la cosa è più che evidente. Tutte le altre forme di distribuzione non sono autorizzate per cui, in tutti gli altri casi, le persone si sentano pure autorizzate a chiamare le forze dell’ordine».