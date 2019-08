La finestra cede e lo travolge, corsa all'ospedale per un bambino di 4 anni

La finestra si è staccata all’improvviso dagli infissi e l’ha travolto. Corsa all’ospedale questa mattina per un bambino di 4 anni, sfortunato protagonista dell’incidente avvenuto in un’abitazione del Q2.

Le condizioni del piccolo per fortuna non sono preoccupanti, ma al pronto soccorso del Salesi i medici hanno dovuto applicargli dei punti di sutura per ricucire i tagli riportati al braccio e al viso a causa del vetro che è andato in frantumi. Grande paura per i genitori che erano con lui quando, attorno alle 9,30, la vecchia finestra gli è piombata addosso, con tanto di infissi, forse per un cedimento nel momento in cui il figlioletto si è avvicinato per aprirla o per giocarci e ha toccato la maniglia. Sul posto è subito intervenuto il 118 con l’automedica e i volontari della Croce Gialla di Ancona che hanno trasportato il piccolo al Salesi per tutte le cure necessarie.