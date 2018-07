Operazione della Finanza alla Notte Rosa, tra luci ed eventi anche droga e contraffazione

I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati, in concomitanza con la “Notte Rosa” hanno dato il via ad una straordinaria serie di controlli economici del territorio. Sequestrati oltre 2.200 articoli contraffatti o irregolari ed insicuri per la salute, oltre ad hashish e cocaina in dosi. Una persona denunciata ed altre 5 segnalate sotto il profilo amministrativo. Nella notte tra sabato e domenica scorsa, diverse pattuglie, in abiti civili, hanno setacciato le principali vie cittadine sequestrando: a un bengalese, peraltro sprovvisto del permesso di soggiorno, oltre 300 articoli contraffatti, con la denuncia dello stesso alla Procura della Repubblica di Macerata e a 3 suoi connazionali, più di 1.900 articoli in violazione alla Legge Regionale che regola il commercio ambulante sulle aree pubbliche, con il conseguente deferimento sotto il profilo amministrativo;

Infine nei pressi dell’Hotel House, a due pakistani sono stati trovati poco più di cinque grammi tra hashish e cocaina, con segnalazione alla locale Prefettura.